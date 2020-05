Mahü: Radfahrer könnten verbannt werden

Brisanter dürfte ein Passus in dem Antrag sein, der die Radfahrer betrifft. Denn begehrt wird offenbar auch, zu untersuchen, welche Ausweichrouten es für Radfahrer gäbe – also falls die Stadt sich doch entscheidet, das derzeit erlaubte Radfahren in der neuen Fußgängerzone zu verbieten.

Unterdessen machen einmal mehr die Gegner der Neugestaltung mobil: Heute, Samstag, hält die Anrainer-Initiative „Gegen Umbau Mariahilfer Straße“ eine Demo ab: 12 Uhr, Mariahilfer Straße / Ecke Andreasgasse.