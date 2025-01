Polizisten mussten am Dienstagnachmittag zu einem Hotel in Wien-Favoriten ausrücken, da dort in einem Zimmer ein lautstarker Streit ausgebrochen war. In dem Zimmer befanden sich drei Männer, die sich trotz des Einschreitens der Polizisten nicht beruhigten.

Wie sich laut Exekutive in weiterer Folge herausstellte, war es zuvor zu einem handgreiflichen Streit zwischen den Männern gekommen, auch Zimmereinrichtung soll dabei beschädigt worden sein.