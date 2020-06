Luxus-Ring bei Nobeljuwelier gestohlen

Trickdiebe haben am Montag bei einem Nobeljuwelier in der Wiener Innenstadt einen wertvollen Ring gestohlen. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung. Das Schmuckstück dürfte einen Wert von rund 50.000 Euro haben. Eine Fahndung verlief negativ.

Gegen 12.15 Uhr betraten die zwei asiatischstämmigen Männer den Juwelier in der Kärntnerstraße, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Gekleidet waren die beiden rund 40 Jahre alten Männer mit schwarzen Anzügen, sie gaben sich als potenzielle Käufer aus und ließen sich von einer Angestellten mehrere hochwertige Ringe zeigen. Unbemerkt nahmen sie eines der Schmuckstücke an sich und verließen unter dem Vorwand, weitere Juweliergeschäfte aufsuchen zu wollen, das Geschäft. Als die Mitarbeiterin wenig später das Fehlen des Ringes bemerkte, verständigte sie die Polizei. Ermittler waren am Montagnachmittag noch damit beschäftigt, Bilder der Videoüberwachung auszuwerten.