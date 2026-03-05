Lorenz-Böhler-Spital: So geht es mit dem Gebäude weiter

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) wird Teile des Brigittenauer Standorts des Traumazentrums Wien (TZW) - also des einstigen Lorenz-Böhler-Spitals - abtragen. Betroffen sind Bereiche des Bestandsgebäudes, die seit längerem nicht mehr genutzt werden. Das teilte die AUVA am Donnerstag nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mit. Das Spital wird derzeit saniert und um einen Modulteil ergänzt.

Das Krankenhaus sorgte 2024 für Schlagzeilen, weil aufgrund von Brandschutzmängeln eine rasche Absiedlung notwendig wurde. Nur eine Ambulanz bzw. Tagesklinik verblieb am Brigittenauer Standort. Leistungen wurden in andere Häuser ausgelagert, also etwa in den zweiten Standort des AUVA-Traumazentrums in Meidling (ehemals UKH Meidling, Anm.).