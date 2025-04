Lkw fuhr in Straßenbahn-Oberleitung: Linie 5 unterbrochen

Schon um 14.30 Uhr ist heute ein Lkw in der Rauscherstraße in der Leopoldstadt in die Oberleitung der Straßenbahnlinie 5 gefahren. Die Leitung sei komplett abgerissen worden, insgesamt 100 Meter der Leitung seien beschädigt, bestätigt ein Sprecher der Wiener Linien.