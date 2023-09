Bewaffnete Männer wollten offenbar in Liesinger Wohnung einbrechen

Ein 20-jähriger Österreicher und ein 19-jähriger Türke sollen am Donnerstagnachmittag versucht haben, in eine Wohnung in Liesing einzudringen. Der Bewohner, der zu Hause war, öffnete die Türe einen Spalt, woraufhin einer der Verdächtigen offenbar ein Messer auf ihn richtete.