Lenker auf der Laaer-Berg-Straße in Wien mit 127 km/h gemessen

Ein ziemlich junger Autofahrer ist am Samstagnachmittag mit 127 Stundenkilometern in einem Mercedes E-Klasse über die Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten gerast. Erlaubt sind dort 50 km/h.

Beamte der Landesverkehrsabteilung führten laut Polizeisprecher Markus Dittrich die Messung mit einem mobilen Radarmessfahrzeug durch. Der Lenker läuft nun Gefahr, eine Zeit lang zu Fuß zu gehen: Ihm drohen der Führerscheinentzug und die Beschlagnahme des Wagens.