Leiche lag im Lainzer Tiergarten

Einen grausigen Fund machte eine Spaziergängerin Sonntagabend im Lainzer Tiergarten in Wien. In der Nähe des Nikolaitores entdeckte die Frau die Leiche eines Mannes. Der Hals des etwa 50-Jährigen war aufgeschlitzt, neben dem Toten lag ein Stanley-Messer. Sofort alarmierte sie die Polizei, die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes rückte an und nahm die Örtlichkeit stundenlang unter die Lupe. Mögliche Spuren wurden gesichert. Anschließend transportierte die Bestattung den Toten ab.

„Es wurde noch für die Nachtstunden eine Obduktion angeordnet“, berichtete ein Ermittler dem KURIER. Die Kriminalisten hofften, dass genauere Untersuchungen der Leiche Aufschlüsse über das Geschehen bringen. Mittlerweile ist klar, dass es sich wahrscheinlich um einen Suizid gehandelt hat.

Die Identität des Mannes konnte jedenfalls rasch geklärt werden. Es soll sich um einen 50-jährigen Österreicher handeln.