Lebensgefahr: Neunjährige wurde in Wien von Straßenbahn erfasst

Kurz vor Mittag kam es am Donnerstag in Favoriten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einer Straßenbahn. Erste Erhebungen haben ergeben, dass das neunjährige Mädchen im Kreuzungsbereich der Quellenstraße mit der Sonnleithnergasse über die Fahrbahn stadtauswärts gelaufen ist. Das gaben mehrere Zeugen an.

Im dortigen Kreuzungsbereich befand sich kein Schutzweg. Eine die Quellenstraße entlangfahrende Straßenbahn erfasste das Mädchen und stieß es zu Boden. Die Berufsfeuerwehr Wien und die Berufsrettung Wien rückten aus, das Kind wurde noch an Ort und Stelle notfallmedizinische versorgt.