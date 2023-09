Laute Knallgeräusche in Wien-Meidling: Feuerwehr überprüfte Einsturzgefahr

Am späten Donnerstagabend war die Wiener Feuerwehr zu einem Einsatz in die Steinbauergasse in Wien-Meidling gerufen worden. Die Polizei leitete dort bereits einen Einsatz und zog die Feuerwehr hinzu, um zu klären, ob ein bestimmtes Gebäude einsturzgefährdet sei, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr auf KURIER-Anfrage.

Einsatz beendet

Ein Geschäftsportal im Gebäude sei beschädigt worden. Der Feuerwehreinsatz sei aber rasch wieder abgeschlossen gewesen. Es besteht keine Einsturzgefahr. Zuvor hatten Anrainer Knallgeräusche beziehungsweise explosionsartigen Lärm vernommen, wie auch auf "X", früher "Twitter", diskutiert wurde.