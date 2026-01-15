„Lassen den Hasen aus dem Stall“: 250 Jahre Albertina

Seit 250 Jahren prägt die Albertina das kulturelle Herz Wiens. Im Festjahr erwarten Besucher mehrere Höhepunkte: Die Ausstellung „Faszination Papier“ zeigt bedeutende Werke aus dem eigenen Bestand, ab 19. Juni ist in einer Sonderausstellung auch der berühmte Dürer-Hase im Original zu sehen. Weitere Schauen widmen sich der Zukunft des Hauses sowie der Kunstgeschichte aus weiblicher Perspektive. Außerdem erklärt Generaldirektor Ralph Gleis, woher die Albertina ihren Namen hat.