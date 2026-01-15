„Lassen den Hasen aus dem Stall“: 250 Jahre Albertina
Im Jubiläumsjahr wird der originale Dürer-Feldhase zu sehen sein.
Seit 250 Jahren prägt die Albertina das kulturelle Herz Wiens. Im Festjahr erwarten Besucher mehrere Höhepunkte: Die Ausstellung „Faszination Papier“ zeigt bedeutende Werke aus dem eigenen Bestand, ab 19. Juni ist in einer Sonderausstellung auch der berühmte Dürer-Hase im Original zu sehen. Weitere Schauen widmen sich der Zukunft des Hauses sowie der Kunstgeschichte aus weiblicher Perspektive. Außerdem erklärt Generaldirektor Ralph Gleis, woher die Albertina ihren Namen hat.
Kommentare