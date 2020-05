Lange Suche nach Fußgängerbeauftragten

Seit einigen Wochen hat Wien einen Fahrradbeauftragten, und auch einen Beauftragten für Fußgänger sucht die Stadt. So steht es geschrieben im Koalitionspakt zwischen Rot und Grün. Doch während Radbeauftragter Martin Blum bereits eifrig radelt, fehlt von einem Fußgängerbeauftragten noch jede Spur. Daher drückte vor allem der rote Verkehrssprecher Karlheinz Hora in jüngster Vergangenheit aufs Tempo. Es gäbe zwar in Gabriele Steinbach bei der MA 46 eine Fußgängerkoordinatorin. Sie ist aber vor allem für die Schulwegsicherheit zuständig.



"Wir müssen noch die Bedingungen festlegen", erklärt der grüne Verkehrssprecher Rüdiger Maresch. Er weilt mit seinem Kollegen Hora ( SPÖ) derzeit in London, um sich die dortigen Verhältnisse für Fußgänger anzusehen.