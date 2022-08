Landstraße: Dieb versuchte mit gestohlenen Drogerie-Produkten zu flüchten

Der mutmaßliche Täter soll gestern Abend gerade einige Drogerie-Produkte in sein Sackerl eingepackt haben, als ihn eine Mitarbeiterin der Drogerie in der Erdbergstraße im dritten Bezirk mutmaßlich dabei beobachtet hat. Sie sprach den Mann darauf an, dieser soll sofort versucht haben, zu flüchten.

Produkte fielen herunter

Die Mitarbeiterin griff noch nach dem Sackerl des Tatverdächtigen, ein Teil des Diebesguts fiel auf den Boden. Der Beschuldigte soll noch einiges davon aufgehoben haben und nach draußen gelaufen sein. Dort soll bereits eine Komplizin auf ihn gewartet haben.

Gemeinsam versuchten sie zu flüchten, sie konnten jedoch von den Beamtem angehalten werden. Der 45-jährige Österreicher und eine 27-jährige Österreicherin wurden festgenommen.

