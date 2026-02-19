Mit Zange in der Umkleide: Ladendieb am Westbahnhof festgenommen

Ein 36-jähriger Ladendieb ist am Mittwoch am Wiener Westbahnhof auf frischer Tat erwischt worden. Der Mann hantierte in einem Geschäft gerade mit einer Zange an den Sicherheitsvorrichtungen von Kleidungsstücken, als die Polizisten ihre Nase in die Kabine steckten. Ein Ladendetektiv hatte den Beschuldigten erkannt, nachdem bereits aufgrund eines Diebstahls in einer Drogerie nach ihm gefahndet worden war. Die Polizei fand bei dem Mann Diebesgut aus drei Geschäften.

300 Euro Der Verdächtige hatte eine mutmaßlich ebenfalls gestohlene Sporttasche bei sich - an dieser hing noch das Preisschild. Zu seiner Beute zählten Drogerieartikel, Jogginghosen, Unterhosen sowie Elektronik. Laut Polizei betrug der Gesamtwert der entwendeten Waren etwa 300 Euro. Die Gegenstände, die teilweise noch originalverpackt waren und für die der Mann keine Rechnungen vorweisen konnte, wurden sichergestellt.