Kurzschluss stoppt U2 im Frühverkehr

Aufregung herrschte Mittwochvormittag in der Wiener U-Bahn: Durch einen Kurzschluss an einer Zug-Garnitur kam es zu Behinderungen auf der Linie U2. In der Station Schottentor war offenbar auch ein Knall zu hören, als der Stromabnehmer den Geist aufgab. Der betroffene Zug musste geräumt und abgeschleppt werden.

Laut Wiener Linien war der Betrieb zwischen Schottentor und Volkstheater zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr unterbrochen. Mittlerweile ist die U2 wieder durchgängig befahrbar. Für die Passagiere bestand keine Gefahr.