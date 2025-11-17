KURIER Austria Davis Cup Team hofft auf Sensation gegen Italien
Nach dem Sieg gegen Ungarn hat sich das KURIER Austria Davis Cup Team wieder unter die Top 8 der Welt gekämpft. Am Mittwoch ist es so weit: Das Team in rot weiß rot spielt im Viertelfinale in Bologna gegen den Gastgeber und Titelverteidiger Italien.
Österreichs Team steht nach dem Sieg gegen Ungarn erstmals wieder im Viertelfinale der Weltgruppe. Kapitän Jürgen Melzer und seine Spieler sprechen vor der Abreise über Chancen, Ziele und die Vorfreude auf das große Match.
