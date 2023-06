Körperverletzung und Raub: Verdächtiger 15-Jähriger festgenommen

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahmen am Dienstagabend in Zusammenarbeit mit niederösterreichischen Beamten einen 15-jäh-rigen Rumänen fest. Der Zugriff fand am Liesinger Platz im 23. Bezirk statt, da bekannt war, dass sich der Bursch dort oft aufhält. Der 15-Jährige versuchte sich anfangs gegen die Festnahme zu wehren, weshalb zur Vollziehung der Festnahme Körperkraft angewendet werden musste.

Ihm werden in Wien und Niederösterreich mehrfache Begehungen von Raubdelikten und Körperverletzungen vorgeworfen. Er befindet sich in einer niederösterreichischen Polizeidienststelle in Gewahrsam.

