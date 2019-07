Kleines Elefantenmädchen sucht einen Namen

Es ist der neuen Star im Tiergarten Schönbrunn: Das erst wenige Tage als Elefantenbaby. Das Jungtier entwickle sich prächtig, erzählte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Das liege nicht zuletzt an seiner souveränen Mutter „Numbi“, die nun zum dritten Mal Nachwuchs bekommen hat. Ab Freitag kann sie gemeinsam mit dem Neugeborenen täglich zwischen 10und 11 Uhr beobachtet werden - entweder im Elefantenhaus oder auf der Außenanlage. Für den Rest des Tages wird beiden Ruhe im hinteren Bereich der Anlage gegönnt. „Nach und nach werden sie dann an den Rest der Gruppe herangeführt“ erklärte Schratter. Deren Mitglieder sind allerdings an Nachwuchs gewöhnt, die Direktorin erwartet keinerlei Probleme.

Noch hat das kleine Elefantenmädchen aber keinen Namen. Das soll sich bald ändern und das Publikum ist dabei gefragt. Die Pfleger haben drei Namensvorschläge ausgesucht, über die Sie hier abstimmen können: Zur Wahl stehen dabei „Phinda“ (von Phinda Reserve, wo der Vater lebt - sprich „Pinda“), „Kibali“ (Fluss in der Demokratischen Republik Kongo) und „Dunia“ (Swahili: „Welt“). Laut Revierleiter Andreas Buberl geht es vor allem darum, dass der Name zum Lebensraum der Afrikanischen Elefanten passt und sich deutlich von den Namen der Artgenossen unterscheidet. Außerdem soll er kurz sein. Die Abstimmung läuft bis 23. Juli um 8 Uhr, dann wird der Zoo den Namen bekannt geben.