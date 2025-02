"Kleine Drachen" erstmals in Schönbrunn zu besichtigen

"Taubwarane sehen aus wie kleine Drachen. In ihrem natürlichen Lebensraum, den Regenwäldern Borneos, bekommt man sie jedoch so gut wie nie zu Gesicht", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Die wenigen Beobachtungen deuten darauf hin, dass sie sich bevorzugt in der Nähe klarer Fließgewässer mit steinigem Untergrund aufhalten. "Leider gelten sie gemäß der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als stark gefährdet."