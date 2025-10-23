Kledering: Eine Lehre am Bahnhof neben dem Zentralfriedhof

Aussteigen bei der Haltestelle Zentralfriedhof! Angehende Speditionskaufleute der ÖBB Rail Cargo Group lernen en passant auch etwas über den Wiener Humor. Irgendwer auf dem nur wenige Schritte vom Friedhof entfernten Zentralverschiebebahnhof wird ihnen sicher erklären: „Wir haben es hier eigentlich sehr gut, denn die Anrainer beschweren sich nie.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Wie von Geisterhand finden hier Lokomotiven und Waggons ihren Weg.

Der andere Verschub „Zentralverschieber“ in Form von Arbeitern mit Helmen und Warnwesten sind auf dem riesigen Güterbahnhof in Kledering kaum zu sehen. Die Güterzüge werden automatisch von einem Gleis aufs andere dirigiert. Dafür sind hier erfahrene ÖBB-Mitarbeiter wie Franz Heißenberger im Einsatz. Er ist der Ausbildungsleiter für künftige Logistikprofis. Seit inzwischen 25 Jahren bildet die Bahn ihre eigenen Bahn-Speditionskaufleute aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Ausbilder Franz Heißenberger hat eine Freude mit den Lehrlingen, die bei ihm ihre Karriere starten.

Mehr als 800 Lehrlinge sind schon einmal bei der Haltestelle Zentralfriedhof ausgestiegen. Acht von zehn wurden dann auch von den ÖBB übernommen. Heißenberger macht die Aufgabe sichtlich Freude: „Wenn man sieht, wie sich unsere Lehrlinge nach ihrer Lehre entwickeln, zum Teil auch in Führungspositionen, dann ist das schon schön.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Patrick Vietze begann im Jahr 2000 seine Lehre als Speditionskaufmann für die ÖBB.

Ein Lehrling der ersten Stunde ist Patrick Vietze. Der Niederösterreicher kam nach dem Polytechnikum in Hollabrunn im Jahr 2000 zur Bahn. Heute hat er als Key-Account-Manager (wo ist nur die Zeit geblieben, als man bei der Bahn einfach nur Schaffner oder Lokführer war!) mit Kunden zu tun, die ihre Konsumgüter auf der Schiene transportieren wollen: „Vom Tomatensugo bis zum Einbauschrank.“ Was er an seinem Beruf schätzt, erklärt Vietze so: „Es ist in der Logistik kein Tag wie der andere. Jede kleine Verschiebung erfordert von uns eine schnelle Reaktion, weil wir umplanen müssen.“ Nebenbei hat der 39-Jährige im Außendienst Österreich besser kennengelernt, dazu auch einige Nachbarländer, in denen sein Arbeitgeber aktiv ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Verena Schultz macht eine "Lehre mit Matura" und möchte danach weiter arbeiten und auch studieren.

Fakten ÖBB Rail Cargo Group: Die Gruppe ist in 18 Ländern aktiv. Ihre 6.014 Logistiker bewegen täglich 1.150 Züge. Pro Jahr transportiert man 79,9 Millionen Nettotonnen auf der Schiene. 100 Speditionskaufleute bildet man aktuell aus. Für den Turnus ab 2026 gibt es noch freie Plätze. Infos zu allen Lehrberufen hier.

Sie bewegen viel „Eine zentrale Motivation für die Berufsentscheidung ist der Wunsch, mit seiner Arbeit einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten“, sagt der Ausbildungsleiter Franz Heißenberger. Jede Palette mehr auf einem Waggon ist eine weniger auf der Straße. Auch wenn sie die Arbeit zu großen Teilen klassisch im Büro erledigt, sei das nie abstrakt: „Wir bewegen Tag für Tag viel“, kann Verena Schultz bereits aus eigener Erfahrung sagen. Ein Blick über die weite Landschaft an Gleisen im Osten von Wien bestätigt ihr Credo. In Anlehnung an einen Uralt-Song von Wolfgang Ambros ist man versucht, zu sagen: „Es lebe der Zentralverschiebebahnhof!“ Nach drei Lehrjahren hat Verena Schultz ihren Lehrbrief in der Tasche. Nun lässt sie sich in einem weiteren Jahr noch zur Logistikerin ausbilden. Schultz wechselte mit ihrer Zwillingsschwester nach der sechsten Klasse Gymnasium zu den ÖBB. Beide machen derzeit eine „Lehre mit Matura“, womit sie schon in wenigen Monaten bessere Berufschancen haben sollten als mit einem reinen Schulabschluss.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Die Gleise des Zentralverschiebebahnhofs sind insgesamt 120 Kilometer lang.

37.000 Bremselemente Als Lehrling hat Verena Schultz mehrere Bereiche des Transportkonzerns von innen kennengelernt: „Ich habe nebenbei auch mehr Verständnis für die internen Abläufe der Bahn erhalten.“ Ein Highlight der Lehre war ein vierwöchiger Aufenthalt in Köln, wo sie den komplexen Verschub von Güterzügen aus dem Ruhrgebiet begreifen lernte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Es lebe der Zentralverschiebebahnhof! Hier ist Stimmung – mehr als am Friedhof nebenan.