KH-Nord: Defektes Ventil sorgte für Wasserschaden

In der Wiener Klinik Floridsdorf - die bis vor kurzem unter dem Namen Krankenhaus Nord firmierte - hat ein Wasseraustritt am Wochenende für Beeinträchtigungen gesorgt. Wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) am Montag mitteilte, war ein defektes Ventil in einer Endoskopiewaschanlage Ursache für den Schaden. Betroffen war vor allem ein darunter liegender Trakt.

Dort, in einem laut Rathaus nicht medizinisch genutzten Gangbereich vor dem Schockraum, drang Wasser durch die Decke. Aktuell sei der Bereich bereits getrocknet, hieß es. Zum Schockraum gebe es vorübergehend einen alternativen Zugang.