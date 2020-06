Kellnerin beraubt, Täter flüchtig

In Wien-Alsergrund wurde bereits am 20. Juli in einem Cafe in der Alserbachstraße eine Kellnerin von einem Unbekannten beraubt. Wie die Polizei mitteilt, wartete der Täter einen günstigen Moment ab und griff dann nach der Kellnerbrieftasche, die die Angestellte in einer Gürteltasche um die Hüfte trug. In weiterer Folge entwickelte sich eine Rangelei, wobei die Gürteltasche riss und der Täter die Geldbörse an sich bringen konnte. Danach floh er zu Fuß aus dem Lokal. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310 DW 43120.