Keine Pizza & Burger: In U6-Garnituren kleben bereits Verbotssticker

Die Wiener Linien führen mit Anfang September ein Essverbot in der U-Bahn-Linie U6 ein. Welche Speisen konkret verbannt werden, darüber konnten Fahrgäste in einer Online-Umfrage mitbestimmen, die am Sonntag zu Ende ging. Ungeachtet dessen wurden allerdings bereits die ersten Verbotssticker in den Waggons gesichtet. Demnach werden stark riechende warme Snacks jedenfalls auf dem Index stehen.

Neues Piktogramm

Der grafische Verbotshinweis ist in einigen Zügen schon angebracht. Darauf zu sehen sind eine Pizzaschnitte, eine Box, wie es sie etwa für Asia-Fast-Food gibt, und ein Burger, der auch als Leberkässemmel oder Döner interpretiert werden kann. Die Symbole in Schwarz-Weiß sind auf orangem Hintergrund abgebildet und durchgestrichen. Das neue Piktogramm befindet sich in einer Vierer-Kombination mit ähnlich gestalteten Hinweisen zum Rauch- und Alkoholverbot sowie zur Beißkorbpflicht für Hunde.