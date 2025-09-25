Kaiser Wiesn: So viel kostet eine Maß Bier

Der Herbst ist da – und mit ihm die Wiesn-Stimmung im Wiener Prater. Trotz Regen wurde am Freitag die Kaiser Wiesn feierlich eröffnet. Bürgermeister Michael Ludwig nahm‘s mit Humor, auch wenn die Lederhose diesmal fehlte – wegen anschließender Termine. Beim traditionellen Bieranstich hielt es auch Dompfarrer Toni Faber kurz: ein schneller Segen, statt langer Predigt. Die Maß kostet heuer stolze 15,40 Euro. Regenjacken und warme Dirndl waren gefragt, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Spätestens am Wochenende soll dann aber auch die Sonne vorbeischauen.