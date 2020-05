Juwelier in Wien-Meidling überfallen

Es begann als ganz normales Verkaufsgespräch am Freitag Nachmittag. Der türkische Geschäftsinhaber des Juweliers Cal in der Meidlinger Hauptstraße zeigte einem Landsmann gegen 16.20 Uhr einige wertvolle Schmuckstücke. Plötzlich zog der vermeintliche Kunde allerdings einen Pfefferspray und ein Messer. Damit bedrohte er den Geschäftsinhaber.

Was dann genau passierte, war laut Polizei zunächst noch unklar. Fest steht, dass der Juwelier eine größere Ladung Pfefferspray abbekam und ärztlich versorgt werden musste. Seine 58-jährige Frau, die ebenfalls im Geschäft war, erlitt Schnittverletzungen an der Hand. Sie wurde vom Arbeitersamariterbund ins Krankenhaus gebracht. „Es ist nichts Lebensbedrohliches oder Dramatisches“, hieß es bei der Rettung am Abend.

Trotz Fahndung konnte der Juwelenräuber entkommen. Die Höhe der Beute ist noch unklar, am Freitag gab es auch noch keine nähere Beschreibung des Mannes. Die Befragungen der beiden Opfer sollten erst in den Nachtstunden oder möglicherweise gar am Wochenende stattfinden.

Hinweise sind erbeten an das Landeskriminalamt Wien: (01) 31310-33800.