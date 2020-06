Juwelier in Wien-Landstraße überfallen

Drei bisher unbekannte Täter haben am Montag einen Juwelier in Wien-Landsstraße überfallen. Bei dem Raub in der Landstraße Hauptstraße 2a bedrohten die maskierten Männer die Angestellten mit einer Pistole. Mit einer Axt schlugen sie die Vitrinen ein und räumten sie aus. Nach dem Coup flüchteten die Männer erst zu Fuß stadtauswärts, bedrohten dann einen 59-jährigen Autolenker und raubten ihm sein Fahrzeug. Der Mann blieb unverletzt. Der Fluchtwagen wurde unweit des Tatorts sichergestellt.

Um 10.38 Uhr betraten die drei Männer den Juwelier im Gebäudekomplex des Hotel Hilton. „Der erste Täter ist unmaskiert hereingekommen, ihm folgten zwei weitere Männer, die maskiert waren“, schilderte Geschäftsinhaber Karl Theuerer. Der erste Räuber war mit einer Pistole bewaffnet, die beiden anderen mit einer Axt. „Der Bewaffnete bedrohte die Angestellten, sie mussten sich auf den Boden legen. Währenddessen haben die zwei anderen Männer die Vitrine eingeschlagen und ausgeraubt.“

Theuerer selbst befand sich zum Tatzeitpunkt im Büro. „Ich habe über die Überwachungskamera alles beobachtet und den Alarm ausgelöst.“ Die zwei Angestellten, ein Mann und eine Frau, blieben unverletzt.

Die Täter nahmen ausschließlich hochpreisige Uhren mit. „Innerhalb einer Minute war alles wieder vorbei“, sagte der Juwelier. Übrig blieben in der Vitrine die Preisschilder, die den Wert der Uhren mit mehr als 5.000 bzw. 6.000 Euro bezifferten. Die Schadenshöhe konnte der Geschäftsinhaber Montagmittag noch nicht benennen.