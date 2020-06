Jurist unter Mordverdacht

Ein 35-jähriger aus Wien stammender Jurist mit Arbeitsort in Deutschland steht unter dem dringenden Verdacht, in der Nacht auf Samstag seine 42-jährige Ex-Frau in Genf mit vier Schüssen getötet zu haben. Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Die Bluttat ereignete sich laut Krone im Stadtzentrum, bei dem Opfer soll es sich um eine gebürtige Mexikanerin handeln, die mit ihren Kindern im Stadtzentrum gelebt hat. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.