Junges Paar in Wien-Favoriten im Auto attackiert

Ein junges Paar ist am Dienstagabend in Wien-Favoriten im Auto von drei Insassen eines anderen Fahrzeugs attackiert worden. Nach einer verbalen Auseinandersetzung flogen die Fäuste, zwei Beteiligte wurden dabei verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein 34-Jähriger und seine 24-jährige Freundin wollten in der Columbusgasse gerade wegfahren, als ein anderes Auto neben ihnen stehen blieb. Die drei Passagiere sollen in Richtung der beiden gestikuliert haben, danach kam es zu einem Streit. Einer der Beifahrer stieg schließlich aus und schlug dem 34-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin sollen auch der Lenker und der zweite Insasse auf den Mann losgegangen sein und diesen verletzt haben, berichtete die Polizei.

Vorläufige Festnahme

Der Mann wehrte sich und verletzte dabei auch einen der unbekannten Angreifer. Danach flüchteten die Tatverdächtigen. Während das Paar der alarmierten Polizei von dem Vorfall berichtete, kamen die drei Männer - ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger und ein 30-Jähriger - an den Ort des Geschehens zurück. Sie wurden vorläufig festgenommen. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.