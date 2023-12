Jugendliches Trio soll bei Einbruch beobachtet worden sein

Zeugen verstĂ€ndigten in der Nacht auf Mittwoch kurz vor 4 Uhr frĂŒh die Polizei, weil sie drei Jugendliche dabei beobachtet hatten, wie sie in ein GeschĂ€ft eingebrochen und anschließend in ein Wohnhaus in der NĂ€he geflĂŒchtet sein sollen. Zwei TatverdĂ€chtige - ein Syrer (14) und ein Serbe (14) konnten in dem Wohnhaus mit dem mutmaßlichen Diebesgut angetroffen und vorlĂ€ufig festgenommen werden.

Beide Festgenommenen zeigten sich zum Tatvorwurf gestĂ€ndig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt. Die IdentitĂ€t des dritten TatverdĂ€chtigen konnte ebenfalls ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 15-jĂ€hrigen Österreicher, seine Vernehmung steht noch aus.

