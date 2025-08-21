Jugendbande soll Lehrerin vergewaltig haben: Anklage liegt vor

Im Fall der Jugendbande , die eine Lehrerin in Wien über einen längeren Zeitraum hinweg misshandelt haben soll, liegt nun die Anklageschrift vor.

Demnach werden sieben Burschen von der Staatsanwaltschaft Wien mehrfache Vergewaltigung, Erpressung und Brandstiftung vorgeworfen. Entsprechende Medienberichte in Heute und Krone bestätigte Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft der APA am Donnerstag. Einen Termin für den Prozess gibt es noch nicht.

Mehrere Vergehen

Ausgangspunkt des Martyriums der Frau war eine Affäre, auf die sich die Lehrerin im Jänner 2024 mit einem ehemaligen Schüler eingelassen hatte. Im Mai wurde die Betroffene jedoch von Freunden bzw. Bekannten des 17-Jährigen bedrängt. In weiterer Folge kam es zu zwei mutmaßlichen Vergewaltigungen in der Wohnung der Frau.

Sie wurde ihren Angaben zufolge außerdem gezwungen, der Gruppe Drogen zu finanzieren und diese teilweise mit den Jugendlichen zu konsumieren. Auch Geld wurde der 29-Jährigen von ihrem Bankkonto abgepresst.