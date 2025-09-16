Bei der Jobmesse in der Wiener Marx Halle trafen ein Wochenende lang tausende Besucher:innen auf über 120 Unternehmen, die Karrierechancen für jede Lebensphase boten. Hier kamen alle ins Gespräch, die sich neu orientieren, beruflich weiterentwickeln oder den direkten Draht zu spannenden Arbeitgebern suchten. Für manche war der Tag eine Entscheidungshilfe. Vom Handel über Handwerk, Industrie, Medien, IT, Hotellerie & Gastronomie, Gesundheit & Soziales bis hin zum öffentlichen Sektor – alle Sparten waren vertreten. Geboten wurden aber auch Workshops, Vorträge und Job-Talks, und das Angebot richtete sich an die unterschiedlichsten Zielgruppen. KURIER-Ressortleiterin für Job & Business Sandra Baierl hielt einen Workshop für Quereinsteiger. Ob Ausbildung, Weiterbildung oder Karrierewechsel – die Jobmesse zeigt: Wer sucht, der findet mit ein wenig Vorbereitung, Mut zum Gespräch und dem Blick nach vorne.