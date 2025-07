JDS5: 1.000 Forscher untersuchen jetzt die Donau

Gleichzeitig und standardisiert: Das sind die Zauberworte der soeben gestarteten 5. internationalen Donaustudie . Immerhin nehmen am „ Joint Danube Survey 5 “ ( JDS5 ) 1.000 Forscher von gut 100 Institutionen aus insgesamt 14 Ländern teil. Und alle ziehen an einem Strang, sitzen buchstäblich im selben Boot.

Auch in Österreich arbeiten renommierte Forscher und Forscherinnen am JDS5 mit. Die Fragestellungen, die sie zu beantworten versuchen, sind so unterschiedlich wie die Vielfalt der Donau.

Fischreichtum: „Die Donau ist einer der artenreichsten Flüsse Europas“, befindet etwa Paul Meulenbroek vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Universität für Bodenkultur . Meulenbroek kann sich in seiner Analyse auf bisherige Studienergebnisse berufen. Immerhin wird bereits seit 2001 gemeinsam geforscht.

Wasserqualität: Alexandra Fobe und Alexander Kirschner von der MedUni Wien werden auch im fünften Studienturnus Wasserproben aus dem fast 3.000 Kilometer langen Fluss entnehmen. Ihr spezieller Fokus ist die Mikrobiologie, ihr Befund lautet: „Es gibt eine massive Verbesserung bei der fäkalen Belastung in den vergangenen 20 Jahren.“ Weil in den EU-Ländern viele Kläranlagen entlang der Donau neu in Betrieb genommen wurden, konnte die Zahl der mehrheitlich vom Menschen eingebrachten Bakterien messbar reduziert werden. Anders sei die Lage im Nicht-EU-Land Serbien: „Dort gibt es keine Kläranlagen.“

Mikroplastik: Eine Problematik, der man beim JDS5 noch mehr Bedeutung beimessen will, ist das Mikroplastik. „Und zwar im Wasser und auch in den Lebewesen im Wasser“, wie Birgit Vogel betont. Sie ist die Generalsekretärin der Donauschutzkommission. Verlässliche Daten zu einem Mehr an Mikroplastik in der Donau gibt es derzeit noch nicht. „Genau deshalb wollen wir dieser Frage jetzt sehr gezielt nachgehen“, erklärt Birgit Vogel dem KURIER.

Grundwasser: Andreas Scheidleder vom Team Grundwasser im Umweltbundesamt ist auch am Wasser dran. An sieben Messstellen, eine davon in Österreich, entnimmt sein Team Grundwasserproben: „Dabei interessiert uns, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Donau- und dem Grundwasser gibt.“ Die jüngsten Analysen haben gezeigt, dass beispielsweise Süßstoffe durchlässig sind, was soweit keine negativen Auswirkungen hat. „Anders wäre das bei Pestiziden“, so Andreas Scheidleder. Rund 20.000 Substanzen sollen in den nächsten Wochen im Labor analysiert werden.

