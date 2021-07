Wien: Verhaftung von Drogenboss sorgt für Aufsehen

In der Wiener Innenstadt hat Montagabend die spektakuläre Verhaftung eines neapolitanischen Drogenhändlers für Aufsehen gesorgt. Der 43-Jährige gilt in der Drogenszene als großer Fisch und soll laut italienischen Behörden die Schlüsselfigur im Suchtgifthandel zwischen Italien und Spanien sein. Nun sitzt Vincenzo C. in Auslieferungshaft in der Justizanstalt Josefstadt.

Der Italiener wurde erstinstanzlich wegen der Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung und Drogenhandels zu einer 23-jährigen Haftstrafe verurteilt, befand sich allerdings auf der Flucht. Seit drei Jahren wurde der 43-Jährige mit europäischem Haftbefehl gesucht, sagte die Sprecherin des österreichischen Bundeskriminalamtes ( BK), Silvia Strasser. Nun hätte sich "eine Spur nach Wien verdichtet", meinte Strasser.