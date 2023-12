Irrsinnsfahrt am Gürtel: Gefasster Mann will es nicht gewesen sein

Ein nach einer kilometerlangen Flucht durch Wien gefasster Mann hat in seiner Einvernahme abgestritten, das Auto gelenkt zu haben. Er hatte sich am Freitagabend eine rund fünf Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei zwei Unfälle mit Schwerverletzten verursacht. Polizisten konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Der Jaguar war nicht für den Verkehr zugelassen. Der Serbe ohne Führerschein aber mit Drogen intus wurde festgenommen.

Vor Kontrolle geflohen

Der 34-Jährige hatte sich am Freitag gegen 20.30 Uhr einer routinemäßigen Kontrolle durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling beim Gaudenzdorfer Gürtel in Meidling entzogen und war durch die Stadt geflüchtet. Er missachtete rote Ampeln und fuhr einen Radfahrer nieder, außerdem krachte er in ein entgegenkommendes Fahrzeug und lenkte den Wagen auch auf den Gehsteig.

