In luftiger Höhe über dem Steffl

Ein Ereignis der besonders ungewöhnlichen Art ließ am Freitagabend die Massen auf den Wiener Stephansplatz strömen. So manch einer, der nur von der Arbeit heimwärts wollte, hatte seine liebe Mühe in die Ubahnstation zu gelangen. Denn alle gafften hinauf zum Heidenturm des Doms. Dort oben, in schwindeleregender Höhe, stand Christian Waldner aus dem Stubaital in Tirol. Er hatte sich vorgenommen auf einer Slackline, 60m über dem Boden, hinüber zum Südturm zu balancieren.

Ob es gelang, sehen Sie hier im VIDEO.