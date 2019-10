In dritter Generation auf den Leib geschneidert

1948, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, hatte ihr Großvater, Rudolf Stekl senior, das Geschäft eröffnet. Fleiß und der wirtschaftliche Aufschwung der 1950er-Jahre verhalfen dem Betrieb rasch zu einer stattlichen Größe. Zu seinen besten Zeit waren in der Näherei rund 70 Frauen beschäftigt. Auch das Bundesheer ließ damals hier seine Nachthemden erzeugen.

Mit dem Niedergang der heimischen Textilbranche wurde es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar schwieriger für Wäscheflott. Wenn es hauptsächlich um den Preis geht, kann man mit Massenproduktionen aus dem Ausland schwer mithalten. Die Familie legte den Fokus noch stärker auf Maßproduktionen. Einen berühmten Stammkunde gab es damals aus Amerika: Komponist Leonard Bernstein ließ sich während seiner Wien-Aufenthalte gerne Hemden anfertigen. Zum Maß nehmen kam der Chef persönlich, Rudolf Stekl junior, ins Hotel Bristol.

Mittlerweile gibt es zwar auch eine kleine Kollektion „gleich zum Mitnehmen“. Trotzdem werden 80 Prozent der Produkte weiter auf Maß produziert. Das Hemd gibt es ab 190 Euro.

Bis das fertig ist, dauert es zwar ein bisschen. Im Schnitt sind es vom Maß nehmen bis zum fertigen Kleidungsstück rund 20 Arbeitsschritte und vier Wochen; ein Zeitraum, der im ersten Moment und in der heutigen Zeit der Fast-Fashion-Gesellschaft ungewöhnlich lang klingt. Doch das steigende Interesse für Klimaschutz und Ressourcenschonung kommt Weissel zu gute: „Wir arbeiten ja eigentlich immer erst, nachdem wir einen Auftrag erhalten haben. Wir sind also sehr nachhaltig“, sagt sie. Produziert wird seit Kurzem in Wien-Landstraße, die Produkte sollen möglichst aus der Region stammen. Die Stoffe kommen aus Österreich, der Schweiz oder „maximal aus Italien“. Bei den Knöpfen arbeitet Weissel mit Österreichs letzter Perlmuttmanufaktur, die sich im Waldviertel befindet.

Auch wenn man sich als kleiner Betrieb ständig weiterentwickeln müsste: Am begehrtesten ist weiter jenes Stück, das schon in ihrer Kindheit der Bestseller war: das Hemd. Bei den Farben überwiegt ebenfalls die klassische Kombination: Weiß und Blau. Am liebsten: gestreift.