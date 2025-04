In abgestelltem Zug schlafender Mann stach in Wien auf Security ein

Ein in einem eingezogenen Zug in Wien schlafender Mann hat in der Nacht auf Mittwoch mit einem Klappmesser auf einen Sicherheitsmitarbeiter eingestochen und diesen schwer verletzt. Der Obdachlose wurde von dem Security geweckt und vom Bahnhof Floridsdorf auf den Vorplatz begleitet. Dort stach der 45-Jährige plötzlich auf den Kopf des 40-jährigen Opfers ein. Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter wurde von einem Taxilenker verfolgt und von der Polizei festgenommen.