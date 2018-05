Immer der Nase nach: Seltenes Handwerk Parfümeur

Der Nacken ist gemeinhin ein unbeachtetes Körperteil. Doch wenn Yogesh Kumar wissen möchte, was seine Kunden brauchen, beugt er sich genau dorthin – und riecht. Denn auf der Halsrückseite, einer Stelle, an der jeder fast ständig perspiriert (ausdünstet, Anm.), ist der Körperduft am stärksten wahrnehmbar. Und individuelle Parfüms, die Kumar erstellt, sollen schließlich mit dem Körperduft harmonieren.

Rund 2000 Parfümeure gibt es weltweit nur. In Österreich kann man sie an einer Hand abzählen. Einer von ihnen ist Kumar mit seinem Geschäft in der Kirchengasse im 7. Bezirk. Hier kreiert er individuelle Parfüms oder Firmendüfte. Er hat etwa Aromen für Events von Coca-Cola oder Ford hergestellt oder Raumdüfte für den Altersheimkonzern SeneCura. Und für den Österreich-Tourismus hat er den Duft des Landes in einem Flakon eingefangen.

„Die menschliche Nase ist ein gewaltiges Organ“, sagt der 49-Jährige. Täglich würde sie 8000 bis 10.000 neue Düfte abspeichern. „Aber in unserer schnelllebigen Zeit wird sie oft missachtet.“

In den jüngsten Jahren hat sich Kumar deshalb immer mehr auf seinen dritten Schwerpunkt konzentriert: auf sogenannte „Scent-Events“, Geruchsveranstaltungen, bei denen die teilnehmenden Personen ihre Duft-Wahrnehmung und schlussendlich auch sich selbst besser kennen lernen sollten.