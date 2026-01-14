Illegale Silvesterparty in Wiener Palais: 32-Jährige ausgeforscht

Nach dem Einbruch in der Silvesternacht in das Palais Festetics in Alsergrund hat die Polizei eine 32-Jährige ausgeforscht. Weil sie persönliche Gegenstände dort verloren hatte, kamen ihr die Ermittler auf die Schliche, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion der APA am Mittwoch erklärte.

Mehrere Menschen waren vor 14 Tagen in die historischen Räumlichkeiten eingedrungen, hatten Bilder mitgenommen und das Inventar im Zuge einer illegalen Silvesterparty beschädigt.