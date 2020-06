Ich press dich flach wie eine Palatschinke

Seither aber pflanzt das Forstamt in der Donaustadt, dem 22. Bezirk von Wien, jene Pflanzen an, aus der schon die alten Ägypter vor Tausenden Jahren ihr Papier herstellten. An geheimer Stelle, sonst hätten wir die Pflanzen nicht lange, wie Forstamts-Mitarbeiter dem Kinder-KURIER erklären.

Seit fünf Jahren werden vier Dutzend Papyruspflanzen im Jänner - natürlich zunächst in Töpfen in geschlossenen Räumen – gepflanzt. Im Frühjahr, je nach Wetter so ungefähr im April oder Mai, kommen sie ins Freie, an nasse Plätze. Im September können sie geerntet werden. Bis zu ca. zwei Meter groß werden sie bei uns, in Ägypten etwa doppelt so hoch. Wird zu spät geerntet, ist die klebrige Masse im Stängel schlechter.