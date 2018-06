Hunderte Besucher bei der KURIER-Nachtlese

Bei der KURIER-Nachtlese am Donnerstag passte nicht nur das Wetter perfekt. Hunderte Leser lauschten ihren Lieblingskolumnisten – unter ihnen Georg Markus, Martina Salomon, Niki Glattauer‚ oder Guido Tartarotti. Und auch KURIER-Karikaturist Michael Pammesberger gewährte Einblicke in den Redaktionsalltag. Drei Locations am Donaukanal, wie die Summerstage oder die Urania, haben ihre Türen für die Besucher geöffnet.

Auch Publikumslieblinge wie Rudi Roubinek, der gemeinsam mit KURIER-Online Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner auftrat, begeisterten die Zuseher.