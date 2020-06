Hotel ausspioniert und überfallen

An einen Zufall glauben die Wiener Kriminalisten nicht: Zuerst spaziert am 6. Juni gegen 4.30 Uhr eine Blondine in ein Hotel in der Mariahilfer Straße und erkundigt sich nach einem angeblichen Mitarbeiter. Kurz darauf raubt ein etwa 25 Jahre alter, 180 Zentimeter großer Mann das Hotel aus. Er bedroht die Rezeptionistin mit einem Messer und einem Pfefferspray, bedient sich in der Kassenlade und läuft davon.