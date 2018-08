Höhepunkt der Hitzewelle: Wie es sich aktuell als Eisbär in Schönbrunn lebt

Die Hitzewelle soll heute mit bis zu 39 Grad Celsius ihren Höhepunkt erreichen. Wie man mit den heißen Temperaturen richtig umgeht, kann man sich von den Bewohnern des Tiergarten Schönbrunn abschauen. „Unsere Wasserschweine und Wasserbüffel sind am liebsten, wie ihr Name schon verrät, im Wasser. Sie dösen im kühlen Nass vor sich hin. Auch die Eisbären kühlen sich beim Baden ab. Sie sind aber deutlich aktiver, sie spielen und tauchen“, so Zoologin Simone Haderthauer.