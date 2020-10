Hochstrahlbrunnen wird mit Fahnen der UNO-Staaten angestrahlt

Der Wiener Hochstrahlbrunnen soll zum Jubiläum der Vereinten Nationen mit den Fahnen der 193 Mitgliedsstaaten angestrahlt werden. Wien als einer der vier offiziellen Amtssitze der UNO gedenkt auf diese Weise des 75. Jahrestags der Gründung der Vereinten Nationen, teilte die Rathauskorrespondenz am Donnerstag mit.

Die Bestrahlung soll am Samstag und Sonntag jeweils ab Einbruch der Dunkelheit stattfinden. Der Beginn am Samstag verweist auch auf den alljährlichen "Tag der Vereinten Nationen", da am 24. Oktober 1945 die Gründungscharta der UNO in Kraft trat. Österreich ist seit 1955 UNO-Mitglied.