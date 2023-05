Heuer schon 3.808 Abschiebungen, 24 Prozent mehr als im Vorjahr

Karner ging am Rande des Medientermins auch auf die aktuellen Entwicklungen in Ungarn ein und betonte, dass die „Operation Fox“ - also die Zusammenarbeit österreichischer und ungarischer Polizisten auf ungarischem Staatsgebiet - fortgesetzt werde. „Die Zusammenarbeit ist notwendig und unerlässlich“, so Karner. Er betonte, dass in der Nacht zum Montag die Grenzkontrollen verstärkt worden. Weitere Maßnahmen behalte man sich vor. Die vorzeitige Freilassung von verurteilten Schleppern in Ungarn hatte zuletzt für diplomatische Spannungen zwischen Wien und Budapest gesorgt. Karner telefonierte am Montag dazu mit seinem Amtskollegen Sándor Pintér.

Kritik von NEOS

Kritik kam am Dienstag von den NEOS. „Es ist Zeit, das Freundschaftsbändchen mit Orban zu zerschneiden und Rechtsstaat und Menschenrechte zu vertreten - und damit für Sicherheit und Ordnung zu sorgen“, erklärte Menschenrechtssprecherin Stephanie Krisper gegenüber der APA. Die Bundesregierung stelle sich wissentlich auf die Seite eines Rechtsbrechers, der für schwerste Menschenrechtsverletzungen in seinem Land verantwortlich ist. Die FPÖ forderte in einer Aussendung die „Legalisierung von Zurückweisungen an den Grenzen“, um illegale Übertritte zu verhindern.