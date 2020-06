Am Montag kam es in einer Wohnung in Wien-Hernals zu einem Streit zwischen zwei Männern. Laut Aussagen beider kam ein 27-Jähriger zum Wohnhaus des 48-jährigen Mieters. Dort wollte er Geld abholen.

Der 48-Jährige soll daraufhin den Jüngeren mit einem Messer attackiert haben. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, konnte der Angreifer festgenommen werden. Das Opfer wurde nicht verletzt.