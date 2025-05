Hermesvilla: Auf Sisis Spuren

Es war der 24. Mai 1886, als Elisabeth, die damalige Kaiserin Österreichs – auch bekannt als Sisi – erstmals die Hermesvilla besucht hat. Das Geschenk ihres Ehemannes, Kaiser Franz Josef, soll ihr allerdings gar nicht zugesagt haben – weshalb sie gleich wieder abgereist sein soll. Die Villa am Gelände des Lainzer Tiergartens im heutigen Stadtteil Hietzing wurde im Anschluss an den Kurzbesuch ganz nach den Vorstellungen der Kaiserin umgestaltet.

Auch in der Gegenwart wird in und an der Hermesvilla gearbeitet: Die Außenfassade wird von der MA47 saniert. Und auch in den Räumlichkeiten tut sich so einiges. Aktuell begeben sich Studierende der Akademie der Bildenden Künste in den Innenräumen auf Spurensuche von „Franz und Sisi“.