Helnwein hüllt den Ringturm in Botschaften gegen Krieg

Mit Gottfried Helnwein zeichnet sich heuer einer der prominentesten heimischen Künstler für die Verhüllung des Wiener Ringturms verantwortlich. Er wird auf Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins im Sommer einen - wie es hieß - flammenden Appell gegen Gewalt, Terror und Angst zeigen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

"Wir haben uns im Jubiläumsjahr 2018 - '100 Jahre Republik Österreich' - ganz bewusst für einen bedeutenden, heimischen Künstler von Weltrang entschieden. Gottfried Helnwein ist einer der wichtigsten Vertreter zeitgenössischer Kunst unseres Landes", betont Günter Geyer, der Vorstandsvorsitzende des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. In seiner Funktion als Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) zeige der Verein mit der diesjährigen Verhüllung seiner Konzernzentrale auf, was viele verdrängen: "Jeden Tag sind Krieg, Gewalt und Terror in vielen Teilen der Welt grausame Realität. Darauf machen wir mit Helnweins Darstellung aufmerksam."