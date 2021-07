Hoher Schaden nach Brand in steirischer Schule

Nach dem Brand in der Neuen Mittelschule im steirischen Heiligenkreuz am Waasen (Bezirk Leibnitz) ist am Freitag das Schadensausmaß sichtbar geworden: Etwa 250 Quadratmeter Dachfläche sind zerstört und der Parkettboden im Turnsaal ist stark beschädigt. Die starke Rauchentwicklung dürfte auch an den anderen Räumen und Klassen nicht spurlos vorüber gegangen sein, meinte die Feuerwehr. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 120.000 Euro.

Ursache war, wie schon während des Löschangriffs vermutet, ein Defekt am Kühlaggregat. Die Kühlflüssigkeit war ausgetreten und hatte sich in Folge der Hitze und starken Sonneneinstrahlung explosionsartig entzündet. "Für die Nachbarn war ein Knall zu hören", erklärte Feuerwehreinsatzleiter Patrick Pichler. Verletzt wurde niemand. Einziger Trost für die Schulleitung ist die Ferienzeit, die hoffentlich noch ausreichen wird, um die Schäden bis Schulbeginn zu beseitigen