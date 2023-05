Heftige Gegenwehr: Betrunkene Lokalgäste verletzten Polizisten

Obwohl bereits ein Hausverbot gegen ihn bestand, soll sich ein 27-jähriger Mann aus Gambia in der Nacht auf Sonntag geweigert haben, ein Lokal in Hernals zu verlassen. Als die alarmierte Beamten der Polizeiinspektion Rötzergasse eintrafen, reagierte der stark alkoholisierte Lokalgast alles andere als kooperativ. Laut Polizei schimpfte er und wurde zunehmend aggressiv.

Bei der folgenden Festnahme wehrte er sich offenbar, sodass ein Beamter an der Hand und am Bein verletzt wurde.

Randalierer

Nur eine Dreiviertelstunde später, gegen 2.00 Uhr, kam es in Floridsdorf zu einem ähnlichen Vorfall. Ein betrunkener Lokalbesucher soll dort Flaschen und Gläser zu Boden geworfen und die Einrichtung beschädigt haben. Schon davor pöbelte er laut Zeugenaussagen Gäste an und bediente sich selbst an der Bar.